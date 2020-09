TERMOLI. Si è svolta ieri pomeriggio presso il santuario della Madonna della Vittoria (Madonna A Lungo) l'estrazione della" Lotteria Solidale", riffa che fa bene a tutti.

Dalle 16 la pesca di beneficenza per la ristrutturazione del Santuario della Madonna della Vittoria, patrocinato dal Comune di Termoli. La vicepresidente del Consiglio comunale, Daniela Decaro, era presente in qualità di delegata del sindaco.

In realtà questa estrazione era prevista per il 25 aprile scorso, ma per via della pandemia fu tutto sospeso e rimandato a tempi possibili e migliori, questi tempi sono coincisi con ieri pomeriggio e cosi i 71 premi messi in palio premi soprattutto i 17 finali davvero consistenti, sono stati estratti ora si cercano i vincitori che hanno 30 giorni a partire da ieri per andarli a ritirare in parrocchia, altrimenti trascorsi i 30 giorni, verranno ricollocati dal comitato organizzatore.



Padre Luigi ha sciorinato i numeri della lotteria, stampati 51.000 biglietti da 1 euro il prezzo, che era il massimo consentito dai monopoli per questo genere di eventi, ben 24.250 ne sono stati venduti e il ricavato levate le spese come ci ha detto Padre Luigi serve e servirà per ristrutturare la chiesa, qualcosa è stata già fatta come la porta di entrata e altre cose sono state programmate.

Insomma il Covid ha creato qualche problematica altrimenti la vendita sarebbe stata probabilmente maggiore. Tanti premi, tanta collaborazione da parte degli sponsor motivi tanti di soddisfazione da parte della comunità parrocchiale insomma tutto è andato nonostante tutto aldilà delle più rosee previsioni in pratica un successo. Noi come promesso a Padre Luigi abbiamo seguito l'estrazione che tra un'estrazione e l'altra ha avuto anche momenti di sorrisi e battute per finire poi anche un gustoso Apericena .Ecco di seguito i biglietti estratti:

Premio nr 71 Nr Biglietto estratto 18018 Vince un buono spesa da 100 euro c/o Ottica Sirio Termoli Costa Verde

Premio nr 70 Nr Biglietto 45591 Vince una gita di un giorno fuori città per due persone c/o Agenzia Acapulco Termoli

Premio nr 69 Nr Biglietto 24350 Vince una cena per due persone panino , patatine e Birra c/o Marea Fish bar Termoli

Premi dal Nr 67 al 68 Nr Biglietti 21477 - 21035 Vincono 2 cene per 2 persone pizza,patatine 03 bibita c/o laVida Termoli

Premi Nr 66 Nr Biglietto 37777 Vince Una tuta Mens Homme c/o Cardaccia Termoli

Premi dal Nr 64 al 65 Nr Biglietti 29024 - 38004 Vincono due buoni spesa del valore di euro 25,00 c/o Animal's Passion Veri' Termoli

Premi dal Nr 61 al 63 Nr Biglietti 39713 - 17600 - 26210 Vincono Buoni spesa del valore di euro 20,00 c/o cartolibreriaArchimede Termoli

Premi dal Nr 51 al 6O Nr Biglietti 23086 - 33451 - 32016 - 32192 - 37262 -18528 -18678 -25524-19957 -41267 Vincono Buoni spesa del valore di Euro10,00 c/o Gran Forno Pugliese Termoli

Premi dal Nr 47 al 50 Nr Biglietti34644 - 13881 - 33296 - 45522 Vincono 4 Buoni spesa del valore di euro 25,00 c/o Pescheria D'AbramoTermoli

Premi dal Nr 43 al 46 Nr Biglietti 18477- 44887 - 12676 - 29670 Vincono 4 Buoni spesa del valore di euro 25,00 c/o Brico OKTermoli

Premi dal Nr 38 al 42 Nr Biglietti 32167 - 40192 - 45631 - 42694 - 15920 Vincono 5 Buoni spesa del valore di euro 20,00 c/òOasi centro commerciale La Fontana Termoli

Premi dal Nr 28 al 37Nr Biglietti 29323 - 10772 - 34301 - 43281 - 33810 - 25649 - 38776 -11074 - 18659 - 40412 Vincono 10 pacchi dolciari del valore di euro 30,00 c/o Melillo DolciariaTermoli

Premi dal 18 al 27 Nr Biglietti 26911 - 12332 - 29095 - 12045 - 18832 - 41739 - 20500 -45709 - 33370 - 22453 . Vincono 10 Buoni apesa del valore di euro 30,00 c/o Carrefour Termoli

Premio Nr 17Nr23030Vince Spazzolino da denti elettrico Braun

Premio Nr 16 Nr45619VinceSpazzolino da denti elettrico Braun

Premio Nr 15 Nr 39118 Vince Asciugacapelli Imetec

PremioNr 14Nr 41538 Vince Sbattitore elettrico Imetec

Premio Nr 13 Nr 24973 Vince Pesa Personale

Premio Nr 12 Nr 10708 Vince Rasoio elettrico Braun

Premio Nr 11 Nr 16201 VinceForno Microonde grill Panasonic

Premio Nr 10 Nr19427 Vince Ferro da stiro e caldaia Braun

Premio Nr 9 Nr 43506 Vince Robot Impastatrice Panoramica Kenwood

Premio Nr 8 Nr 34622 VinceMacchina da caffè Polvere e cialdeDe Longhi

Premio Nr 7Nr 12468 Vince Telefonino Galaxy A 40 64 GB

Premio Nr 6 Nr22892 Vince TelevisoreLed 43 FHD Philips

Premio Nr 5 Nr 15556 Vince Scopa elettrica ricaricabile Rowenta

Premio Nr 4 Nr 40648 Vince Lavatrice 7kg Hotpoint SS RPG

Premio Nr 3 Nr 33473 VinceAsciugatrice 8kg Hotpoint Nt

Premio Nr2Nr 43951 VinceBici Elettrica ruota 26 SMWC 1

Premio Nr 1 Nr 26858 Vince Scooter Overbikes B-tre 125 (Iva e messa su strada a carico del vincitore).