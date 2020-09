In mare la Cassiopea Mediterranea, ma c'è chi le uccide

TERMOLI. Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, grazie al caldo ancora insistente, le spiagge erano gremite ed alcuni esemplari di medusa, la Cassiopea Mediterranea, sono stati rinvenuti, ormai privi di vita, sulla battigia. A causare la morte degli esemplari marini, secondo quanto riportato da Valeria L. su facebook, sarebbero stati alcuni adulti che, dopo averli catturati, si sarebbero divertiti ad ucciderli: «Triste aggiornamento delle 11. Al lido, tre di queste meravigliose creature sono state portate a riva e uccise da adulti ignoranti. La stupidità umana non ha limiti. Come diceva Arthur Schopenhauer, “L'uomo è l'unico animale che provoca sofferenza agli altri senza altro scopo che la sofferenza come tale”».

La segnalazione, a mezzo social network, lancia un monito per la salvaguardia di questi splendidi esemplari, utilissimi al mare: «Buongiorno dal bellissimo mare di Termoli - scrive l’utente - Questa mattina vi saluta anche la Cassiopea Mediterranea. È innocua e stupenda ed i pesci trovano rifugio e nutrimento tra i suoi tentacoli. Se la trovate a riva riportatela delicatamente al largo».

Sfortunatamente non si tratta del primo caso di maltrattamento di animali marini. Ogni estate, infatti, esemplari di meduse, granchi, stelle marine o pesciolini finiscono nei secchielli per il mero divertimento dei più piccini che trascorrono le giornate alla ricerca degli animali marini, per catturarli e lasciarli sotto il sole cocente nei secchielli. Un maltrattamento in piena regola, che l’Enpa ribattezza come “tortura del secchiello”, che mette in serio pericolo l’ecosistema marino, già fortemente provato dai rifiuti che l’uomo vi getta indiscriminatamente. Nel migliore dei casi gli sfortunati abitanti del mare vengono liberati prima che i bagnanti rincasino, ma troppo spesso muoiono per colpa dell’altrui passatempo, uccisi da persone che, ignorandone la loro importanza per l’ecosistema marino, traggono gioia dal perpetrare violenza.

Malgrado questi animali marini non arrechino fastidio all’uomo, la vera bestia, in pochi sanno che catturarli o ucciderli rappresenta un reato punibile con pene fino a 18 mesi di reclusione oltre alle sanzioni amministrative. L’articolo 544 ter del Codice penale cita testualmente: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

A questo si aggiunge una sentenza della Cassazione che ha stabilito che sono reati, e quindi punibili, non solo le lesioni fisiche, ma anche i comportamenti che provochino altri tipi di sofferenze agli animali. Tra questi, nel caso degli esemplari marini, vi rientra la barbara pratica della “tortura del secchiello”.