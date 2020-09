Guardia medica, le proteste arrivano in Consiglio regionale

TERMOLI. Scorrono i giorni, le settimane e i mesi, ma la Guardia medica di stanza in via del Molinello permane, nonostante le proteste già montate dal personale di continuità assistenziale, non ultima Fernanda Florio, nel venerdì successivo alle festività patronali. Al presidio di venerdì 7 agosto ha partecipato anche il consigliere regionale pentastellato Valerio Fontana, che all’uopo ha presentato, unitamente ai colleghi di gruppo del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani e Andrea Greco, una interrogazione a risposta orale.

Su questo argomento, dopo aver preso parte anche al presidio di una settimana fa, è intervenuto anche Valerio Fontana, consigliere regionale pentastellato. «Sono andato ad ascoltare le ragioni della protesta che sta portando avanti, quasi inascoltata, la dottoressa Fernanda Florio. Un medico che ha subito sulla sua pelle la superficialità con cui la Regione ha affrontato l’emergenza Covid. Ha contratto il virus, prestando servizio con il 118 ed ora, lavorando in condizioni a dir poco precarie, è di nuovo a rischio. Posso confermare, da testimone oculare, che: i locali destinati alla Guardia medica sono completamente inadeguati. Lo sarebbero già in tempi "di pace", figuriamoci in piena emergenza sanitaria; mancano triage e pre-triage, condizioni minime essenziali per scongiurare possibili contagi.

Dal canto mio, oltre ad esprimere piena solidarietà a chi si prodiga con grande abnegazione per la salute dei cittadini, ho promesso alla dottoressa che porterò quanto prima la questione in Consiglio regionale. Trovo comunque incomprensibile, come hanno denunciato anche i miei colleghi, che in condizioni di emergenza l’assise regionale resti chiusa. Il Covid non è andato in ferie, i problemi dei molisani neanche. Perché la politica dovrebbe fare il contrario? Perché la Guardia medica non torna immediatamente nella sua sede naturale, ovvero all’Ospedale San Timoteo, dove sarebbe garantito l'opportuno filtro del pre-triage? Questo è l’ennesimo attacco alla sanità pubblica del basso Molise, per di più in un periodo delicato, in cui l'utenza è aumentata con i turisti. Un attacco che non sono disposto a tollerare. La dottoressa Florio può stare tranquilla: da oggi non è più sola in questa sacrosanta battaglia!»

Con l’interrogazione, la promessa è stata mantenuta.

«Nei giorni scorsi sono emerse gravi criticità strutturali e logistiche degli attuali locali destinati ad ospitare il servizio di Guardia Medica nel comune di Termoli; la dottoressa Fernanda Florio, al riguardo, ha denunciato i rischi legati allo svolgimento del delicato lavoro di assistenza ai numerosi pazienti e turisti che si trovano in città. Considerato che lo stesso primo firmatario ha potuto constatare de visu le citate criticità, a seguito di un sopralluogo effettuato anche alla presenza del personale medico che si occupa dello svolgimento del citato servizio; evidenziato che i locali destinati alla Guardia medica sono inadeguati, mancando di zona triage e pre-triage per scongiurare possibili contagi e il personale medico costretto, di conseguenza, a lavorare senza tutele; i locali sono condivisi con altri dipendenti del Servizio sanitario regionale, quali autisti di ambulanze e operatori della vigilanza». Fontana, Greco e Primiani evidenziano come non sono previste toilette separate per uomini e donne e manca una zona antibagno per poter effettuare le necessarie operazioni di igienizzazione consigliate per la prevenzione dei contagi da Covid-19; si rileva l’assenza delle suppellettili minime ed indispensabili per operare con ordine e con spazi adeguati alle necessità mediche; non è garantita la riservatezza del personale in quanto la stanza che dovrebbe essere adibita a spogliatoio è dotata di una apertura verso l’esterno socchiusa da una semplice tendina. A quanto risulta, di tali circostanze sono stati informati sia i vertici della Asrem sia i responsabili del Nucleo Antisofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri».

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, i sottoscritti Consiglieri regionali interrogano il presidente della Regione Molise, Donato Toma, per sapere quali provvedimenti immediati intende adottare per risolvere le gravi criticità segnalate e permettere, agli operatori e agli utenti del Servizio di Guardia Medica del comune di Termoli, di lavorare ed essere assistiti in sicurezza e con tutte le più opportune garanzie di tutela della salute pubblica».