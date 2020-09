Altri 2 contagi in provincia di Campobasso ed uno su Isernia

CAMPOBASSO. 2 nuovi contagi a Gambatesa e Campobasso.





Il reparto di malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso passa da 3 a 5 ricoveri. Nella giornata odierna sono stati ricoverati 1 paziente di Campobasso e 1 di Sant’Agapito.





Un nuovo guarito, si tratta dell’unico positivo residente nel comune di Filignano.





I casi attualmente positivi in Molise sono 88.





Salgono dai 116 di ieri ai 123 di oggi i soggetti in isolamento.





Salgono a 5 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid regionale.





I cluster ora attivi in regione sono 9:

- 19 i casi di contagio del cluster dei venezuelani a Campobasso.





- 9 casi di contagio 4 Campobasso e 5 Ferrazzano nuovo cluster





- A 2 casi il cluster dei kosovari a Isernia.





- 7 i positivi del cluster degli immigrati tunisini (1 a Campolieto, 5 a Campomarino e 1 a Isernia)





- 13 positivi a Campobasso e Ferrazzano cluster Grecia





- 4 positivi a Sant'Elia a Pianisi cluster rientro da Lecco, di cui 1 ricoverata in Malattie infettive





- 4 casi di contagio a Termoli cluster Grecia 2





- 2 casi di contagio (Montaquila e Macchiagodena) cluster rientro da Anzio





- 3 i casi di contagio (2 Campobasso, 1 Ripalimosani) cluster Croazia





Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 21 (inclusa la donna positiva a Fornelli che però ha effettuato il tampone fuori regione) sui 136 della regione, a fronte dei 54 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.





Campobasso con 44 pazienti ancora positivi.





Segue Ferrazzano con 7 positivi, Termoli e Isernia con 6 casi, Campomarino con 5 casi, Sant'Elia a Pianisi con 4.





2 a Forli del Sannio, Bojano e Montenero di Bisaccia.





1 caso a Filignano, Fornelli, Ripalimosani, Macchiagodena, Montaquila, Rocchetta al Volturno, Carovilli, Oratino, Campolieto, Campodipietra, Sant’Agapito e Gambatesa.





Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 548 casi a fronte di 34.263 tamponi processati, di cui 1.268 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.





La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed o altri privati accreditati è la seguente:





- 548 casi conclamati in Regione, 449 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 79 in quella di Isernia e 20 con pazienti provenienti da fuori regione.





- 5 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione presso il reparto di Malattie infettive, si tratta di 4 persone della provincia di Campobasso e 1 della provincia di Isernia





- 0 pazienti positivi presso il Neuromed di Pozzilli o altri privati accreditati.





- 83 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 71 nella provincia di Campobasso, 12 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.





- 0 i pazienti asintomatici dimessi. 0 della Provincia di Campobasso e 0 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.





- 437 il numero dei pazienti guariti certificati, 358 della provincia di Campobasso, 61 della provincia di Isernia e 18 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.





- 23 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.





- 595 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). 324 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 164 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 107 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.





Presenti in tutto il territorio regionale 123 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.





Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 54 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 250 Campobasso, 59 Termoli, 28 Cercemaggiore, 19 Isernia, 16 Belmonte del Sannio, 14 Montenero di Bisaccia, 10 Baranello e Ferrazzano, 9 Agnone, 8 Riccia e Campomarino, 6 Campolieto, 5 Poggio Sannita, Campochiaro, Pozzilli, Filignano e Bojano, 4 a Portocannone, Venafro e Sant’Elia a Pianisi. 3 i contagi a Montagano, Petacciato, Ururi, Pesche e Forli del Sannio, Carovilli e Ripalimosani. Con 2 casi i comuni di Petrella Tifernina, Toro, Mirabello Sannitico, Vinchiaturo, Castelpetroso, Larino, Montaquila e Macchiagodena. 1 caso invece per Scapoli, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Santa Croce di Magliano, Guardiaregia, San Giovanni in Galdo*, Guglionesi, San Martino in Pensilis, Castellino del Biferno, Gambatesa, Oratino, Monacilioni, Fornelli, Rocchetta a Volturno, Campodipietra e Sant’Agapito.





*Non sarebbe stato confermato dal secondo tampone