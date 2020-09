Sfalci non ritirati a Colle della Torre, si muove il Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Sui problemi del mancato ritiro dello sfalcio nelle periferie urbane termolesi, e non solo, è intervenuto il Movimento 5 Stelle. «Doveva essere un quartiere residenziale, Colle della Torre, che per le sue caratteristiche naturali è uno dei quartieri più belli di Termoli. Lontano dal centro urbano, a 5 metri sul livello del mare, ciò che non manca è l’aria pura e il panorama, che di questi tempi non è poco, direte, ed è vero, ma non può essere sufficiente per una popolazione di circa duemila abitanti. Agli annosi problemi legati alla carenza di marciapiedi, strade asfaltate, telecamere di videosorveglianza, uffici, servizi , scarsa illuminazione in alcune strade, abbandono di rifiuti, erba alta e terriccio sulla strada di entrata e uscita al quartiere e nei canali che in essa insistono, ad aumentare il disagio dei residenti, è di questi mesi, lo stazionamento per giorni e settimane di sacchi contenenti sfalcio d’erba, in tutto il quartiere. L’impatto visivo per chi entra in Colle della Torre è pessimo, ma sarebbe niente se ad esso non si aggiungesse il pericolo per la presenza di ratti serpenti e insetti vari.

L’art. 184 del d.lgs. 152/2006, classifica i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” come rifiuti urbani (art. 184, comma 2, lett. e), ragion per cui il Comune è responsabile della loro raccolta. La situazione non è più sostenibile. Per questi motivi, lunedì 7 settembre abbiamo provveduto ad inviare via pec, al comune di Termoli, alla Rieco Sud e all’Asrem, missiva con la quale chiediamo di: “Provvedere all’immediata raccolta dei rifiuti provenienti da sfalcio d’erba o di altra natura che insistono da settimane sulle strade pubbliche di Colle della Torre. Provvedere, mantenendo il ritiro porta a porta su chiamata, a ridurre i tempi del ritiro di sfalcio e potatura (attualmente l’attesa è in media di quindici/venti giorni dalla prenotazione) o in subordine ad inserire nel calendario settimanale, un giorno unico, riservato al ritiro dello sfalcio e della potatura, per tutti i residenti del quartiere, così come avviene per l’umido e per gli altri rifiuti urbani, ciò in ragione dello stato dei luoghi che vede il quartiere occupato, quasi esclusivamente, da ville, terreni e case rurali”. Abbiamo inoltre invitato il Comune a disporre con regolarità il taglio della vegetazione incolta, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce infestanti, piante rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco di incendi o focolaio per insetti e/o animali, pericolosi per la sicurezza e la salute, nelle aree pubbliche che insistono in Colle della Torre.

Ad effettuare i controlli e a diffidare i proprietari dei terreni privati che insistono su Colle della Torre, a disporre con regolarità il taglio della vegetazione incolta, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce infestanti, piante rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco di incendi o focolaio per insetti e/o animali, pericolosi per la sicurezza e la salute; sanzionandoli in caso di inottemperanza all’ordine impartito dall’Autorità competente”.

Ricordiamo bene, che in campagna elettorale, questa amministrazione fece tante promesse ai residenti di Colle della Torre: dalla sistemazione delle strade, all’edificazione di una chiesa, ecc. ecc. Ad oggi nel piano triennale è ricompreso solo l’asfalto di via Saba e via Ungaretti. Che ne sarà delle altre promesse?»