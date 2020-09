CAMPOMARINO. Diego Gianquitto, Elena Norante, Eleonora Staniscia, Giulia Travaglini, Chiara Matassa, Alessandro Anzivino. Sono loro gli studenti vincitori delle borse di studio Filitalia International, consegnate a Palazzo Norante nell’ultimo sabato di agosto. La Filitalia è stata fondata a Philadelphia (Usa), nel 1987 da Pasquale F. Nestico, ed un gruppo di Italo-Americani. Nel 1991 ha assunto scopi nazionali con la formazione di capitoli in Pennsylvania, New Jersey, New York e Massachusset. Il 15 Aprile 2007 è divenuta International con la formazione di chapters in Canada` ed Europa. La parola “Filitalia” significa amore per l’Italia.

Gli obiettivi sono quelli di preservare l’eredità italiana, la tradizione e la cultura sia attraverso eventi sociali, culturali che sportivi e programmi umanitari. Anche quest'anno, dunque, seppure in tono minore a causa delle dovute precauzioni anti-Covid si è tenutala premiazione dei ragazzi vincitori delle borse di studio della Filitalia International. La prestigiosa organizzazione filantropicaamericana con sede a Philadelphia si occupa di preservare le tradizioni, la lingua italiana e l'eredità culturale italiana nel mondo. A Palazzo Norante, sede dell'Istituzione Cultura, sono statipremiati i ragazzi vincitori delle borse di studio alla presenza del sindaco Piero Donato Silvestri, del presidente Filitalia artista Liliana Corfiati, del vicepresidenteSimona D'Uva, dell'assessore alla Cultura Carmen Carriero, del presidente dell'Istituzione Cultura Gaetano Piermarino, del vice presidente Marco Altobello e dei soli genitori dei ragazzi premiati.

Ha partecipato in collegamento da Philadelphia Pasquale Nestico, fondatore e presidente benemerito della Filitalia International che commosso e soddisfatto, che insieme al primo cittadino hanno garantito per il prossimo anno una bellissima festa con la partecipazione di tutti i cittadini per ritornare afesteggiare tutti insieme,in nome della cultura italiana i nostri connazionali all'estero e i nostri ragazzi che vanno onorati e seguiti nel loro percorso di vita e incoraggiati negli studi.in quanto saranno gli uomini del domani.