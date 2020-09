CAMPOMARINO. Partita la campagna di raccolta fondi per l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (Sezione Provinciale Campobasso) che ha sede a Campomarino e che opera di tutto il territorio provinciale.

«In questo momento di emergenza ancora di più abbiamo bisogno del vostro aiuto indispensabile per essere efficienti e pronti ad aiutare il prossimo. Vi chiediamo un aiuto fatto con il cuore per acquistare dispositivi di protezione individuale (divise, mascherine, guanti, igienizzante, ecc) da utilizzare per l'emergenza Covid-19 ma anche per ogni richiesta di intervento sia emergenziale che ordinario», precisa la presidente Mariangela Sforza..

Per sostenerci abbiamo creato una raccolta fondi consultabile al seguente link: https://gf.me/u/ywvhu8.

Oppure puoi effettuare un bonifico sul c/c intestato all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione Provinciale Campobasso

IBAN: IT32L0306909606100000173993

Causale: un aiuto dal cuore - Nome e Cognome

Le donazioni effettuate daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Per il rilascio della relativa ricevuta fare richiesta all’indirizzo mail sez.campobasso@anvvfv.org

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno".