Suo fratello nominato presidente di seggio, candidato sindaco lo fa rinunciare

Non è una rima baciata, ma quello che il candidato sindaco per Robert Caporicci ha messo nero su bianco in una lettera indirizzata ai provvidentesi di Montreal in Canada. Ma prima di renderla ai lettori, c’è un altro aspetto da evidenziare. La Corte d’appello ha nominato suo fratello Ugo quale presidente di seggio in paese alle elezioni che si terranno tra quasi due settimane. «Nel mio programma cavalli di battaglia sono la trasparenza e l'imparzialità, per cui io stesso ho chiesto la sua rinuncia», così Ugo Caporicci ha comunicato la sua indisponibilità. Una lettera per una condivisione di valori all'insegna delle comunità, per un rilancio e una valorizzazione del territorio:

«Buongiorno sono Robert Caporicci, candidato a sindaco di Provvidenti per le prossime elezioni che si terranno il giorno 20 e 21 settembre 2020. Volevo salutare voi e tutti gli amici di Provvidenti. Come tutti, abbiamo a cuore questo paese e vorremmo tanto lavorare per renderlo più bello, accogliente e ospitale, pronto per affrontare le sfide del futuro. Nel nostro programma abbiamo intenzione di rendere abitabili e disponibili molte abitazioni del centro storico che sono stati riparati dopo il terremoto 2002, nonché proporre per soggiorni anche le case in legno ubicate all'ingresso del paese. Per noi è importante averli pronti e disponibili affinché chi vorrà potrà visitare e soggiornare a Provvidenti.

Recupereremo la nostra sorgente acquifera "Capo dell'acqua", che per tanti decenni ha fornito acqua di qualità alle nostre abitazioni e attività. E' un passo essenziale verso una gestione sostenibile di questa importantissima risorsa che non tutti i comuni hanno la fortuna di avere. Miglioreremo la qualità estetica delle ville e delle piazze e dell' arredo urbano. Curare e illuminare i nostri monumenti, le nostre fontane, i nostri campanili, aspetti che riflettono sulla qualità della vita dei cittadini e sulla prosperità delle attività culturali. Vorremmo sfruttare le potenzialità delle energie rinnovabili, sole e vento, tramite l'installazione di impianti con gestione comunale al fine di fornire energie alle nostre case e attività. Portare visitatori nel nostro centro storico borgo, tramite attività di promozione, anche tramite l'organizzazione di eventi culturali. L' unica soluzione che abbiamo è quella di poter incominciare a condividere una politica seria di sviluppo e di cooperazione, che guardi alla necessità reali dei territori, delle imprese e delle scuole. Utilizzare appieno le occasioni di finanziamento dei fondi europei per lo sviluppo dei territori, individuando e programmando i nostri reali bisogni. Evitare gli individualismi, creare le condizioni e le ragioni di fondo del nostro stare insieme nel nostro piccolo Molise.

Collaborare con il territorio circostante, con i comuni limitrofi Casacalenda, Morrone e Ripabottoni per individuare e pianificare attività nei vari settori, sociale, turismo, ambiente e cultura. Perché solo facendo rete, unendosi attorno a problematiche concrete e reali, possiamo sperare di migliorare le condizioni e la competitività delle nostre imprese e dei nostri territori. Questi sono solo alcune delle iniziative che vorremmo porre in essere. Vogliamo un'amministrazione efficiente, efficace, economico, ma soprattutto collegiale, trasparente e imparziale. Collegiale perché il paese non è del sindaco, del vicesindaco e del consiglio, ma è di tutti i provvidentesi. Il consiglio tutto insieme è a disposizione per ascoltare ed accogliere le esigenze ed i bisogni delle persone di Provvidenti. Pianificare e fare le cose insieme, questo sarà la nostra metodologia di lavoro. Con la speranza di poter incominciare questo percorso, tutti insieme, e che possiate collaborare attivamente con noi, vi saluto cordialmente e auguro di vederci presto a Provvidenti».