Covid-19: organico aggiuntivo in tutte le scuole del Molise

ISERNIA. Tutte le scuole del Molise avranno l'organico aggiuntivo richiesto per ripartire, il 14 settembre prossimo, in sicurezza nell'anno scolastico del Covid. L'Usr ha completato le operazioni: 366 le unità assegnate dal Ministro Lucia Azzolina così divise: 64 docenti all'Infanzia, 45 alla Primaria, 46 alla secondaria di primo grado, 25 alla secondaria di secondo grado, 145 collaboratori, 2 per il personale educativo e 9 assistenti amministrativi. Inoltre, per alcune scuole saranno già disponibili le 'sedute innovative', ovvero i banchi con le rotelle per il distanziamento in aula. "Sono state soddisfatte, per l'organico aggiuntivo, le richieste delle nostre scuole, di ogni ordine e grado - ha detto all'ANSA il direttore dell'Usr Molise, Anna Paola Sabatini - un risultato molto importante soprattutto per le scuole superiori".

L'organico aggiuntivo, finanziato nel Decreto Rilancio, era destinato, in larga parte, soprattutto alle scuole con bambini perché per gli studenti più grandi alla eventuale mancanza si poteva ovviare con la Dad. (Fonte Ansa.it)