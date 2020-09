In tilt la macchina che processa i tamponi rapidi, «Ne arriverà una in sostituzione»

TERMOLI. Non c’è solo la Tac all’ospedale San Timoteo di Termoli che va in panne ogni tot mesi, negli ultimi giorni anche la macchina che processa i cosiddetti tamponi brevi (o rapidi) è andata in tilt.

E’ avvenuto a cavallo dello scorso fine settimana e ha creato ovvi disagi al personale sanitario del nosocomio di viale San Francesco, che utilizzava questo sistema per somministrare il test a chi dovesse essere ricoverato. Abbiamo interpellato anche il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, che testualmente ci ha riferito come sia stata già avviata la procedura per sostituire l’apparecchiatura nel più breve tempo possibile.

E' questo l'auspicio, visto che processare in tempi utili i tamponi di chi deve fare accessi ospedalieri è quanto mai importante.