MOLISE. Filomena Ciccaglione di Riccia, il fotoromanzo di una 'brigantessa' morta a 22 anni.

Il Comune di Castellino del Biferno ha tenuto un convegno dal titolo curioso:“ ‘Briganti’? Il Sud li ama fatevene, una ragione”.

Una storia ce ne lascia intendere i motivi. I briganti molisani spesso rapivano le donne solo per darsi un’amante, giacché - spesso - vedevano in esse solo un puro oggetto sessuale. Naturalmente, così facendo, rubavano tutto a queste sventurate: l’onore, il futuro di mogli e quello di madri. Nessuno le avrebbe più impalmate, giacché avevano perso la verginità con dei banditi; e, all’epoca, non avere un marito, significava essere costrette ad affrontare la morte civile.

Nell’atroce destino di diventare “brigantesse”, loro malgrado, incapparono in tante; e, tra di queste, vi fu Filomena Ciccaglione che nacque a Riccia nel 1844. Era una ragazza delicata, slanciata e piaceva tanto ai suoi coetanei. Il brigante di Torremaggiore Michele Caruso, pastore e semianalfabeta (ma 'fimminaro', come direbbero i Siciliani), si trova in quel territorio nel 1863 per depredare e per spadroneggiare. Con la sua banda frequentava soprattutto Gambatesa e Tufara dove attaccava viaggiatori solitari e masserie isolate. Un pomeriggio insegue un alfiere della Guardia nazionale (tale Giuseppe Palladino) che, però, riesce a sfuggirgli. Ritornando al loro covo, la masnada s'imbatte in un certo Michele Di Domenico che seviziano e poi uccidono. Dopo di che si dirigono verso la masseria dei Ciccaglione e sopprimono Domenico Moffa e Giuseppe, papà di Filomena, sotto gli occhi stessi della ragazza. Quattro giorni dopo, ritornano sul luogo per uccidere anche lo zio della giovane, Michele. Ma, nella masseria, ha notato la bella Filomena.

La ragazza lo affascina e lui intende portarla via. Ne studia gli spostamenti sino a prelevarla facilmente per poi nasconderla nel profondo del bosco Mazzocca dove la Guardia nazionale difficilmente sarebbe penetrata. Condotta in una caverna, deve dormire su di un giaciglio di paglia. Ma, appena il brigante si avvicina, Filomena si trasforma in una belva. Il suo rapitore ride per quelle reazioni perché sa che non ci vorrà molto per ‘avere’ la fanciulla. Questa, peraltro, ormai comprende di avere perso ogni dignità e che nessuno a Riccia vorrà chiedere più la sua mano. Decide, allora, di ribellarsi al destino, vendicandosi di chi le ha ucciso un genitore e rubato l’onore. Col passare dei giorni comprende che il brigante è innamorato e che addirittura è geloso di lei. A quel punto la ragazza ne approfitta, e supplica Caruso di risparmiare e di liberare questo o quel prigioniero. Riesce perfino a convincerlo che ha tutto da guadagnare a non incendiare le masserie dopo il saccheggio, perché può sempre ritornarvi durante la mietitura per impossessarsi del raccolto.

Questi rapporti tra i due fanno di Filomena una sorta di leggenda, ma l’accondiscendenza del brigante fa mugugnare gli altri banditi. Per di più il rapimento ha fatto sì che i riccesi chiedano interventi per la cattura della banda. E così, nel 1862, il Prefetto del Molise Arditi si attiva contro il brigantaggio locale, convocando la Guardia nazionale, i soldati dell’Esercito piemontese ed i Carabinieri che riescono a decimare la masnada, ad eccezione del Caruso. A dare man forte al capo sarà proprio Filomena che, però, non gli ha mai perdonato l’omicidio dei suoi cari ed aspetta il momento giusto per vendicarsi. Il brigante, non dubitando dei sentimenti dell’amata, sente il fiato dei militi sul collo e preferisce non portarla più con sé durante le scorrerie sino a metterla al sicuro nella masseria di un certo Pellegrino Corso.

Sfuggendo per l’ennesima volta ai soldati, le manda poi a dire di raggiungerlo perché vuole scappare con lei alla volta delle Calabrie, per unirsi ad altre bande di briganti, non ritenendo più sicuro il bosco Mazzocca. Filomena, invece, convince gli abitanti della zona ad acciuffare Caruso, precisandone il nascondiglio. Durante la notte, mentre il brigante, insieme ad un giovane nipote, dorme in un pagliaio, la Guardia nazionale li sopraffà e li cattura. Per Filomena è finito l’incubo. Pare che, agevolando l’operazione, la Ciccaglione guadagnò dei benefici in danaro. Michele Caruso ed il nipote furono condannati e fucilati. Filomena poté ritornare a Riccia, ma la latitanza, lo strazio e la vita di stenti a cui l’aveva costretta il brigante, la fecero ammalare di tisi. Morì nel 1866, a soli 22 anni.

Claudio de Luca