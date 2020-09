Il sindaco Di Matteo ringrazia il tenente colonnello Iacuzio a nome della comunità

SAN MARTINO IN PENSILIS. Al suo secondo incarico nella compagnia di Larino, stavolta come comandante, il tenente colonnello Raffaelle Iacuzio sta per lasciare il presidio frentano dell'Arma. Per lui un messaggio del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.

«A nome mio personale e dell'intera comunità che rappresento porgo un saluto e un ringraziamento al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Larino, tenente colonnello Raffaele Iacuzio che dopo cinque anni fascia il Comando. Lo ringraziamo per le sue qualità professionali e umane, per l'impegno con cui ha guidato il Comando e ha lavorato in questa anni per il nostro territorio, mettendo a servizio delle comunità capacita, professionalità e dedizione. A lui i nostri migliori auguri per il futuro».