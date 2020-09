TERMOLI. Dal 22 luglio scorso sono trascorsi quasi due mesi e allora siamo andati alla chiesa di San Timoteo, per chiedere a don Benito Giorgetta lo stato dell'arte del progetto relativo al mosaico, perno della ristrutturazione del luogo di culto.

«Diversi interventi con il contributo dell'8x1000 per la bonifica del tetto, rivisitazione dell'interno e la collocazione sulla parete di fondo e le due "cappelle" laterali di un "Mosaico a Commettitura" dell'artista Michele Todisco a spese della parrocchia. Abbiamo costituito un "Comitato per la raccolta fondi" tra breve porteremo a conoscenze delle varie iniziative che intraprenderemo. La fiducia nella provvidenza ci accompagnerà per affrontare una notevole spesa. Il Papa, a cui, assieme al Vescovo Gianfranco De Luca, è stato presentato il progetto, ha esclamato: Mi piace.



Ebbene, tra le varie notizie attinte, quella del varo di un comitato di scopo, che raduna al suo interno volontari nell'ambito parrocchiale, che assieme a don Benito sosterranno la causa per centrare l'obiettivo. Tra le iniziative di prossima organizzazione anche una lotteria, ma tutte le idee relative al Mosaico le ha rivelate nella nostra intervista lo stesso parroco e promotore.