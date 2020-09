Personale scolastico, riaperta la procedura delle prenotazioni per il test sierologico Covid-19

CAMPOBASSO. L'Asrem ha riaperto la procedura delle prenotazioni per il test sierologico Covid-19, su base volontaria, per il personale scolastico. È possibile effettuarlo solo nei giorni di giovedì 10 e venerdì 11 settembre dalle 8.30 alle 19.30.

L'Asrem ricorda che in caso di sintomatologia influenzale (il giorno del test) l'utente non dovrà recarsi presso la sede, ma dovrà comunicare tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo testcovidscuola@asrem.org l'indisponibilità per cui verrà poi ricontattato dal personale sanitario. Il modulo di prenotazione è disponibile su: https://prenotazioni.asrem.gov.it/. (Fonte Ansa.it)