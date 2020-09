Da Montenero a Verona, Silvio Sacchetti: «Testerò il vaccino, spero di aiutare l'umanità»

MONTENERO DI BISACCIA. «Io sono un biologo, ho fatto per 12 anni ricerca scientifica, ma a prescindere da questo aspetto, sono portato ad aiutare la società». Parole pronunciate da Silvio Sacchetti, origine montenerese doc, come tradiscono cognome e anche una inflessione nella dizione, è dei sei volontari per il vaccino anti-Covid a Verona. Silvio Sacchetti si sottoporrà alla somministrazione del vaccino italiano contro il SARS-COV2. Il biologo è tra coloro che hanno aderito alla sperimentazione sul farmaco italiano all'ospedale di Verona.

E’ stato intervistato dalla Tgr del Veneto. Come l’ha presentato il giornalista Rai, Sacchetti mostra coraggio, altruismo e fiducia per la scienza.

Ha 39 anni. Resterà come per gli altri 5, in osservazione per 5 ore dopo la somministrazione del vaccino e controlli periodici nel primo semestre.

«Alla fine sono semplici vaccini, un effetto collaterale può essere la febbre, ma per il resto sono molto tranquillo – riferisce Sacchetti – spero di poter dare un rilievo alla ricerca scientifica, quindi cercare di far comprendere come abbiamo bisogno di finanziamenti. Abbiamo modo di essere dei pionieri in questo campo, sperando di aiutare tutta l’umanità».