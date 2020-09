Passi carrabili, condomini e comuni

TERMOLI. La sentenza n. 309/2019 della Sezione staccata di Latina del Tar Lazio dà il via libera al cancello carrabile, con passo pedonale, realizzato da un Condominio.

E ciò benché il Consiglio comunale avesse inserito il viale d'accesso al comprensorio nell'elenco delle strade vicinali. Controparte aveva dimostrato che la deliberazione era stata approvata solo dopo che si era perfezionata la Dia-Scia dell'ente di gestione e non era stato accertato l'uso pubblico del viale, sfruttato dai residenti per rincasare.

Quindi il ricorso del Condominio è stato accolto perché sul progetto si era formato il silenzio-assenso 30 gg. dopo il deposito dei documenti integrativi richiesti dal Comune: l'Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto esercitare poteri in autotutela, procedendo all'annullamento d'ufficio, con tutte le garanzie procedimentali previste in favore del privato. Ma gli adempimenti necessari non risultarono svolti ed era pervenuta fuori tempo massimo la deliberazione che inseriva fra le strade ad uso pubblico il viale che conduceva agli edifici condominiali. Detto viale non possedeva i requisiti per la costituzione di una servitù di uso pubblico in quanto non era stato dimostrato l'utilizzo ad opera di una collettività indeterminata. Si trattava di uno stradello sfruttato dai soli residenti, che non risultava al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini. Perciò, il Giudice aveva ordinato al Comune di eseguire la sentenza. Altro caso. Non si può ordinare al Condominio di togliere la sbarra all'ingresso del comprensorio se l'area è sottoposta a transito pedonale.

Tanto più se risulti viziato il provvedimento emesso dal Sindaco che ne aveva imposto la rimozione. L'intento era quello di tutelare la servitù pubblica che insiste sull'area, ma l'Amministrazione locale non aveva valutato le conseguenze della prescrizione laddove il transito (cui deve ritenersi soggetta l'area) è soltanto pedonale, mentre aprire il cortile del comprensorio residenziale ai veicoli esterni sarebbe equivalso a trasformare il parcheggio condominiale in posteggio pubblico (sentenza n. 12336/2018, sez. 2^ seconda, Tar Lazio, che ha accolto il ricorso dei due Condomìni interessati, contro il provvedimento che aveva imposto di rimuovere la sbarra posta all'ingresso del cortile, adottato sul rilievo che il manufatto avrebbe impedito il libero accesso ad un piazzale soggetto da tempo immemore al pubblico passaggio). Non c'è dubbio che la strada costituiva un'area soggetta al pubblico transito, seppure servisse soltanto i due Condomìni.

Ma l'ordinanza emessa dal primo cittadino integrava l'eccesso di potere per motivazione insufficiente. Il risultato prodotto, infatti, consentiva di entrare e di parcheggiare nel comprensorio anche a chi condòmino non era, dunque anche a soggetti privi di titolo. Il Comune, poi, non aveva chiarito la natura della servitù (che pure affermava di voler tutelare); e, nell'adottare la prescrizione, avrebbe dovuto soppesare gli interessi in gioco: 1) il diritto della collettività a camminare a piedi; 2) quello dei condòmini al parcheggio esclusivo. La sbarra, poi, esisteva da tempo ed il problema si era posto soltanto con la sostituzione del manufatto. Attenzione, però: se il passo carrabile c'è, il Comune che vuole chiuderlo deve prima sentire il condominio interessato, comunicando l’avvio del procedimento.

È quanto è emerso dalla sentenza n. 2040/2014, dalla Sez. 7^ del Tar Campania con cui è stata annullata la revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente che puntava a pedonalizzare l'area nell'ambito di un intervento complesso. Il ricorso è stato accolto perché il Condomìnio si era visto privato dell'apertura sulla strada senza aver potuto esporre le proprie ragioni. In pratica l'Amministrazione locale aveva emanato un atto di 2° grado: la revoca, così come l'annullamento e la decadenza, aveva inciso su posizioni giuridiche originate da un precedente provvedimento. Insomma, l'ente locale non poteva evitare di dare all'interessato l'avviso di inizio del procedimento in modo da consentirgli di partecipare in modo adeguato (a meno che non fossero esistiti ragioni di urgenza comunque da esplicitare nella motivazione del provvedimento). Nella specie il Comune era partito a razzo, puntando al nuovo piano di traffico nell'area, senza valutare la posizione e gli interessi del condominio: il passo carrabile, infatti, fungeva da accesso alla zona caldaie del fabbricato.

Claudio de Luca