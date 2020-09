Via Pertini, in molti non rispettano il divieto di svolta

TERMOLI. Segnaletica e interventi da parte del Comune su via Tevere, per impedire la già vietata svolta da via Pertini, ma continuano a esserci numerosi trasgressori.

Un residente ha deciso di uscire allo scoperto: «Sono un cittadino che abita nel quartiere di San Pietro, ogni volta che esco vicino casa o che vi ritorno venendo da Termoli ho notato che è stata inserita la freccia obbligatoria per chi viene sia da Termoli che per chi viene sia da Porticone, per entrare in via Tevere si dovrebbe fare l'incrocio alla rotonda che sta all'inizio di via Firenze (a fianco il bar/pasticceria la rotonda) o dirigendosi verso la chiesa di San Pietro, oppure mettersi sull'altra corsia scendendo la rotonda per entrare in Via Tevere. Non tutti seguono la freccia obbligatoria per entrare in via Tevere per chi viene da Termoli da Via Pertini, addirittura né approfittano per scavalcare l'incrocio dove sta la freccia obbligatoria per chi deve andare in via Tevere e anche per chi si deve girare per mettersi sull'altra corsia per andare giù a Termoli. Sono già successi incidenti stradali il mese scorso, alcune persone (macchine, motorini, autovetture ecc... ecc...) come vedono chi gira senza rispettare la freccia obbligatoria tutti né approfittano per non seguire la freccia obbligatoria. Mi chiedo: si può far sistemare l'incrocio della freccia obbligatoria per chi viene da Termoli per andare in via Tevere senza far scavalcare macchine, motorini, autovetture, in modo da far seguire la freccia obbligatoria per chi sale e per chi scende da non far succedere incidenti stradali ecc... ecc...?