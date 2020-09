Fucito: "Lavoriamo per Provvidenti e c'è chi confonde revoche e rinunce"

PROVVIDENTI. «Cari concittadini, il progetto “Lavoriamo per Provvidenti” nasce da un'esperienza di 10 anni a contatto diretto con i cittadini nella mia veste di Sindaco uscente, e dalla volontà di un gruppo di persone che hanno scelto di unire le loro competenze e le loro idee nell'intento di servire la comunità e renderla partecipe della vita cittadina. La nostra lista non intende far leva sull'opposizione politica o ideologica rispetto a qualunque altra lista candidata, ma piuttosto concentrarsi su un una nuova idea di Comune e di cittadino, che deve tenere conto dell'era in cui viviamo, delle tematiche che sono all'ordine del giorno come la sostenibilità ambientale, l’educazione civica e sociale, la sicurezza ed i canali di comunicazione più utilizzati per fare richieste, proposte, commenti ed osservazioni. Intendiamo fondare ogni attività sulla collaborazione e sulla reciproca fiducia tra amministrazione e comunità. La collaborazione dei cittadini è essenziale e necessaria al buon funzionamento della parte amministrativa e noi ci impegniamo a garantire trasparenza affinché la comunità possa continuare ad appoggiare e orientare la linea d’intervento». E’ questo il messaggio “politico” trasmesso dal sindaco uscente Salvatore Fucito, che al di là del dettato programmatico, vuol levarsi un sassolino, riferito all’antagonista, Robert Caporicci. «Se il buon giorno si vede dal mattino, si prospetta una pessima giornata stando alle dichiarazioni rilasciate dal pretendente alla carica di primo cittadino del comune di Provvidenti. Alla faccia della trasparenza, mi verrebbe da dire: la tanto millantata rinuncia è in effetti una revoca. Voglio solo precisare che la nomina a Presidente di Seggio del fratello del candidato Sindaco Caporicci è stata revocata con decreto del Presidente della Corte di Appello di Campobasso dietro mia segnalazione per un conflitto di interessi, visto che in lista c’è anche il figlio del suddetto fratello, quale candidato consigliere. Tutto questo per essere trasparenti. C’è da chiedersi se si conosce la differenza tra rinuncia e revoca.

Voglio chiarire precisando che il pretendente alla carica di Sindaco è tutt'ora consigliere comunale di maggioranza nella mia amministrazione, ma evidentemente o è stato distratto o ha volutamente ignorato tutte le opere realizzate o programmate con adeguate progettazioni in fase di finanziamento o di realizzazione. Evidentemente in questi anni ciò che l'Amministrazione comunale cercava con mille difficoltà di portare a termine non erano ai primi posti nella sua scala di priorità come rappresentante del popolo.

Potrei elencare una serie di lavori già realizzati che lui ha posto come priorità nel suo programma, uno fra tutti, energia pulita, si ignora forse che pannelli solari sono stati installati sui tetti dei fabbricati comunali, ex scuola e fabbricato recuperato dalla Comunità Montana "Cigno Valle Biferno". Il nostro progetto “Lavoriamo per Provvidenti” nasce da un'esperienza di 10 anni a contatto diretto con i cittadini nella mia veste di Sindaco uscente, e dalla volontà di un gruppo di persone che hanno scelto di unire le loro competenze e le loro idee nell'intento di servire la comunità e renderla partecipe della vita cittadina. La nostra lista non intende far leva sull'opposizione politica o ideologica rispetto a qualunque altra lista candidata, ma piuttosto concentrarsi su una nuova idea di Comune e di cittadino, che deve tenere conto dell'era in cui viviamo, delle tematiche che sono all'ordine del giorno come la sostenibilità ambientale, l’educazione civica e sociale, la sicurezza ed i canali di comunicazione più utilizzati per fare richieste, proposte, commenti ed osservazioni. Ciò che il nostro programma prevede può essere approfondito, leggendo il documento allegato.

Infine, come ultima precisazione, nel precedente mandato il nostro impegno a favore della cittadinanza è stato senza compenso né indennità: ci proponiamo di mantenere la medesima condizione per il futuro».