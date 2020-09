TERMOLI. Certezza della pena, immigrazione, organici anziani. Sono alcune delle problematiche trattate ieri in Molise dal segretario nazionale della Fsp Polizia, Filippo Girella, venuto da Bolsena, per incontrare gli iscritti al sindacato, nell’assemblea in commissariato (che conta 42 unità di personale, oltre un civile), e poi il questore Giancarlo Conticchio, nel capoluogo.

A riceverlo e accompagnarlo, sono stati il segretario generale molisano, Michele Grieco, il provinciale Vincenzo Robusto e Francesco Di Criscio, componente della segreteria nazionale.