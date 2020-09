TERMOLI. Inaugurato lo scorso 30 novembre, nonostante il lockdown e le successive restrizioni dovute al Covid-19 (vedi il divieto di utilizzare le giostre) numeri da brivido per il primo eco-parco urbano, quello realizzato dalla Ecocontrol–Gsm, come impianto pilota, investimento da 80mila euro.

Per un primo bilancio abbiamo intervistato Fausto Di Stefano, titolare della ditta promotrice della novità, eco-parco che ha permesso il recupero di 330mila bottiglie e 2 tonnellate di olio esausto, erogando anche 66mila litri d’acqua.

Oltre al divertimento dei bimbi, il wi-fi zone e un nuovo punto di aggregazione verde nel cuore della città di Termoli, anche dog-park, opportunamente recintato.

Partner nel corso del progetto sono stati Comune di Termoli, Rieco Sud in collaborazione con l'Istituto industriale E. Majorana e il Comitato di Quartiere "Rete di speranze Monte Carmelo".

Un vero gioiellino hi-tech.

Non mancano le criticità, visto che c’è chi conferisce immondizia nei cassoni presenti, riservati ai fruitori del parco, che presto verranno sostituiti da postazioni di ricarica per bici elettriche, e l’altalena per disabili, che si guasta frequentemente per i cattivi comportamenti degli utenti.

Per avere la tessera, necessaria ad azionare i dispositivi, il personale è presente dalle 9 alle 12 ogni sabato mattina.