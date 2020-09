Raggio di sole per le famiglie, pubblicato il bando per i libri scolastici

TERMOLI. L’assessore alla Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che è stato pubblicato sul sito dell’ente un avviso pubblico per la richiesta di fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020-2021. Nello stesso avviso pubblico è presente anche il modulo da scaricare per presentare la domanda che deve essere consegnata entro e non oltre il 12 ottobre prossimo all’ufficio Protocollo del Comune in via Sannitica.

Possono accedere al beneficio "Libri di Testo a. s. 2020/21" gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare the rappresenta il minore residente nel Comune di Termoli abbia un indicatore economico equivalente Isee (in torso di validità) con un valore non superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del D. P. C. M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni.

I cittadini residenti nel Comune di Termoli, titolari di potestà genitoriale degli alunni aventi diritto devono compilare gli appositi moduli di richiesta "A" e "B" da stampare dal sito istituzionale del Comune di Termoli (nella sezione avvisi);

I moduli compilati devono essere consegnati direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Termoli entro e non oltre il 12 ottobre 2020 alla via Sannitica n. 5.