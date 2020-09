Procedure pre-ricovero efficaci, intercettato un positivo al Cardarelli

CAMPOBASSO. In questa fase, che vede l’incremento del numero dei contagiati da Covid-19 è fondamentale che si evitino le stesse situazioni accadute nel periodo di inizio della pandemia.

Per tale ragione, e per fare in modo che soprattutto i luoghi particolarmente sensibili alla circolazione del virus o che comunque possano creare un’ampia diffusione dello stesso in poco tempo, è fondamentale che essi siano attenzionati con una cura diversa.

Le strutture ospedaliere rientrano proprio in quella categoria di luoghi dove l’attenzione a tener fuori la circolazione del virus è vitale e dove Asrem ha provveduto ad attivare particolari procedure e protocolli operativi.

E proprio riguardo a tali procedure è intervenuto il drettore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, il quale ha sottolineato come, anche nella giornata odierna, l’utilizzo di protocolli all’interno degli ospedali pubblici regionali ha fatto in modo che venisse isolato in tempi brevi un nuovo contagio in fase di pre-ricovero, senza per questo creare situazioni di fermo all’attività ospedaliera per tutte le procedure necessarie a sanificare ambienti e procedere ai tamponi agli operatori coinvolti.

“Le metodologie di sicurezza che abbiamo messo in atto anche per l’ospedale Cardarelli”, ha spiegato il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, “ci hanno consentito nella giornata di oggi di intercettare, con le procedure di pre-ricovero, un paziente positivo”.

Sono molto importanti i protocolli che abbiamo instaurato e, grazie all’ottimo lavoro svolto dal personale Asrem dell’ospedale Cardarelli, si è riusciti a intercettare questa situazione potenzialmente pericolosa e che invece è stata gestita in maniera egregia”.

Intanto i laboratori Asrem continuano a processare un numero di tamponi giornaliero considerevole che, proprio ieri, con 458 tamponi ha superato ogni record da inizio pandemia. La media è comunque molto alta, segno che il laboratorio sta operando a pieno regime e che, quanto preannunciato nelle precedenti settimane dall’Asrem sull’incremento dei tamponi è stato ampiamente realizzato nonostante il periodo feriale.