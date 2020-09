MOLISE. Molisani, cosa sapete sul benessere dei cani? L’Anagrafe specifica, apprestata nella 20^ regione, ne registra 65mila su di una popolazione canina di circa 80mila. I randagi sarebbero 25mila. Si tratta di numeri importanti che dicono quanto sia importante per i Molisani la presenza dei migliori amici dell’uomo. Ma non basta, dal momento che, a Petacciato, è addirittura vigente una deliberazione giuntale che dispone la regolamentazione di un tratto di arenìle - battezzato ‘Miciobau’ – destinato ai cani ed ai gatti mentre a Campomarino opera la ‘ScoobyDoo beach’. Per non parlare del provvedimento con cui l’AsReM ha introdotto, nell’ordinamento sanitario regionale, la disciplina e l’accesso agli animali d’affezione destinati alla visita a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate del Molise, ma solo se accompagnati da maggiorenni ed a condizioni di essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio della lunghezza massima di un metro e mezzo. Nel novembre scorso è partito un esperimento negli Usa per ricercare non l’eterna giovinezza quanto piuttosto la possibilità di aggiungere ulteriori anni (in buona salute) alla vita dei cani. Il progetto punta a ‘regalare’ a questi amici dell’uomo dai 2 ai 5 anni in più, pari ad una ventina di anni umani. I cani condividono con noi le case, l’ambiente, lo stile di vita, i ritmi circadiani, le abitudini alimentari ed anche un bel po’ di geni. I quattro-zampe reclutati sono stati circa 80mila. L’idea è quella di somministrare un farmaco specifico (la rapamicìna) che, in altri studi sulla longevità, è sembrato in grado – potenzialmente - di allungare l’aspettativa di vita. Uno scienziato dell’Università di Washington ha spiegato che lo studio non prevede effetti collaterali e fa migliorare le funzioni cardiache generali.

Il trattamento si prolunga per dieci settimane mentre le fasi successive durano un anno, rallentando l’invecchiamento e riducendo i livelli di una proteina che regola la crescita delle cellule. Ritornando alle cose nostrane, i Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, Usl ed Associazioni protezionistiche provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'Anagrafe canina, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge; si occupano del risanamento dei canili comunali, della realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti. Vigilano sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, provvedendo alla stipula di convenzione per la gestione dei canili. Individuano, altresì, aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme. Il canile comunale assicura anche il ricovero e la custodia temporanea dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di 90 gg., al fine di permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'Autorità sanitaria ed in attesa dell'affidamento. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro 90 gg., vengono affidati ai rifugi per cani o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dalla legge. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi se non in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle Associazioni protezionistiche. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione possono essere svolte da un rifugio per cani o da un canile privato. Ciò posto, e limitandoci agli animali d’affezione, vediamo quali siano le novità rivolte ad una maggior cura. I cani invecchiano in modo molto simile al nostro, con i medesimi acciacchi al cuore, alle articolazioni, con il rischio di demenza senile e di tumori. Nelle persone è più difficile stabilire un rapporto di causa e di effetto fra qualcosa che esiste nell’ambiente, come un interruttore endòcrino od una sostanza inquinante nonché un maggior rischio di malattie: fra l’uno e l’altro possono passare anche 30 anni. Nei cani, come si può capire, nel giro di qualche anno. Gli animali domestici sono potenziali sentinelle che ci avvertono della presenza di nemici ambientali che incidono sul nostro processo d’invecchiamento. I ricercatori sanno bene quanto sia fondamentale la genetica nel farci avvicinare in buona salute alla soglia dei cent’anni. Nei cani si è visto che particolari mutazioni del gene Ifg1sono centrali nel determinarne le diverse dimensioni. Così il lillipuziano chihuahua presenta una particolare versione del gene; il gigantesco alano un’altra. Il primo vive anche 18 anni, il secondo arriva a fine corsa verso gli 8-9. Fra i tanti regali che ci può fare il nostro amico a quattro zampe c’è anche una maggiore comprensione dei meccanismi dei tumori. Il cancro è cancro. I nostri tumori sono gli stessi; il che significa che quello che funziona per i nostri ‘pets’ potrebbe funzionare anche per noi. Pare che i cani vegani siano più longevi degli altri; e, a sostegno di tale assunto, si cita il caso del ‘border collie’ Bramble, vissuto 27 anni, mangiando verdure e lenticchie. A questo punto la domanda è: meglio una lunga esistenza a sedano e carote oppure qualche anno in meno assaggiando imperiali ossi di prosciutto? Manco un cane avrebbe la minima esitazione!

Claudio de Luca