TERMOLI. Saluti di rito in Comune per il tenente colonnello Fabio Ficuciello che passa a nuovo incarico. Da quattro anni a Termoli a capo del comando dei carabinieri di via Brasile, a fine mese Ficuciello andrà a dirigere il nuovo comando della provincia di Bat in Puglia (Barletta, Andria e Trani).

Ad accoglierlo nella sala consiliare il sindaco Francesco Roberti e l’assessore regionale Michele Marone con il comandante della stazione dei carabinieri del comando adriatico Filippo Cantore. Il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti ha ringraziato il tenente colonnello Fabio Ficuciello per l’impegno profuso sul territorio e per la fattiva collaborazione. Un rapporto che si è fortificato con il passare dei mesi grazie alla sinergia di intenti messa in campo tra l’amministrazione comunale, i carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine.

A Ficuciello gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale per il nuovo incarico in Puglia.

L'intera cerimonia è stata seguita in diretta da Termolionline.it.