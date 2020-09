Prorogata l'area pedonale all'interno del borgo vecchio fino al 30 settembre

TERMOLI. E' stata prorogata l'area pedonale all'interno del borgo vecchio di Termoli fino al prossimo 30 settembre 2020.

Il testo della delibera.

Con ordinanza n. 207 del 11.07.2013, al punto B) si è istituita per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 00:00 alle ore 24:00 l’Area Pedonale del Borgo Vecchio; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23.05.2016 si è inteso integrare l’Ordinanza n.207/2013 definendo la disciplina della circolazione e della sosta nell’Area Pedonale del Borgo Vecchio conformandola a quella della prospiciente Area Pedonale del centro urbano; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23.05.2016 si è approvato il Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzativi per il transito nelle costituite Aree Pedonali del Centro Urbano e del Borgo Vecchio della città di Termoli ad integrazione della disciplina della circolazione e della sosta in queste previste.

L’art. 3 del vigente Codice della Strada definisce testualmente l’Area Pedonale “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati a velocipedi”; - l’art. 7, comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992, attribuisce ai comuni, con deliberazione della giunta, la possibilità di adottare apposito provvedimento per la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato.

L’Amministrazione comunale di Termoli al fine di dare operatività all’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del D.L. n. 34/2020, ha inteso ampliare le concessioni di suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi insistenti all’interno del Borgo vecchio allo scopo di assicurare il distanziamento sociale; - alla data attuale si è riscontrata la presenza di numerosi turisti che affollano, soprattutto nelle ore serali, le strade prospicienti ed interne all’Area pedonale del Borgo Vecchio.

Per le motivazioni sopra esposte, di posticipare il previsto periodo di validità dell’Area pedonale del Borgo Vecchio (dal 15 giugno al 15 settembre) fino alla data del 30 settembre 2020.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile.

Viene dato mandato al dirigente del servizio tecnico Manutentivo - Viabilita' di provvedere ad integrare le indicazioni contenute nella segnaletica stradale, con le nuove deliberate con il presente atto.