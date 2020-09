«Dal primo settembre stop allo smart-working», Cisl Fp contesta il Comune di Termoli

TERMOLI. La Cisl Funzione pubblica, sindacato del settore della pubblica amministrazione, contesta al Comune di Termoli la violazione delle norme di cui al Protocollo Quadro “Rientro inSicurezza”.

«L’amministrazione Comunale di Termoli non ha rispettato le direttive previste dal Protocollo Quadro “Rientro in Sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” emanato lo scorso 24 luglio, procedendo con atto deliberativo a comunicare la cessazione della modalità di lavoro agile alla data del 31/08/2020, con rientro di tutto il personale dipendente a partire dal 01/09/2020.

Avendo rilevato la non corretta applicazione del citato Protocollo Quadro e non avendo avuto risposta dall’Amministrazione, ha segnalato per quanto di competenza, la vicenda all’organo competente preposto al monitoraggio della corretta applicazione del Protocollo Quadro e cioè all’Ispettorato per la Funzione Pubblica».

La Cisl Funzione pubblica si dichiara sempre attiva per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.