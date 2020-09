Termoli tra le 10 spiagge perfette per i tuffi in mare a settembre

TERMOLI. Cala Rossa di Favignana, in Sicilia; la spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, in Sardegna; la meravigliosa Positano sulla Costiera amalfitana; la spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba; Monterosso sulle Cinque Terre; l'Arco dell'Elefante a Pantelleria; Torre Sant'Andrea a Otranto; Tropea in Calabria, Bellaria-Igea Marina sulla riviera romagnola e Termoli. Ebbene sì, assieme a rinomate 9 location balneari italiane, da Nord a Sud (soprattutto Sud) c'è anche Termoli. E' presente nella top ten delle spiagge consigliate dal sito viaggi del Tgcom Mediaset.

«Una bella spiaggia di sabbia sottile, bagnata dall’Adriatico più trasparente e dominata dal centro storico della città: tra un bagno e l’altro è da non perdere una passeggiata tra i vicoli del borgo antico e una visita alla incantevole cattedrale».

Il servizio si chiama “Dieci spiagge d’Italia per i tuffi di settembre - un ultimo scampolo di vacanza per sentirsi ancora in estate senza allontanarsi troppo da casa”.

Insomma, per la sezione dedicata alle vacanze, Termoli tra i lidi appetibili per trovare il mare perfetto di settembre.

“Settembre è ancora estate: il mese offre colori sfumati e ancora tante belle giornate dal sapore estivo, da godere sulle spiagge più belle d’Italia. In un’atmosfera più dolce e meno affollata rispetto a luglio ed agosto, ecco dieci località perfette per gli ultimi tuffi in un mare fresco e cristallino”.

E’ quanto viene proposto come vetrina invidiabile, continua la stagione magica di un territorio che è stato scoperto e riscoperto dai più, a dimostrazione che puntare su turismo e territorio è l’unica via maestra allo sviluppo sostenibile, anche a Termoli.