PETACCIATO. «Dopo il referendum, riduciamo gli stipendi di parlamentari e consiglieri regionali!», è questa la proposta lanciata dal facilitatore e consigliere comunale pentastellato Matteo Fallica. «Sono convinto che al referendum del 20 e 21 settembre vinceranno i SÌ alla riforma che taglia il numero dei parlamentari. Ma fino all'ultimo è necessario tener alta la tensione e parlare con gli indecisi. Molto dipenderà da quante persone andranno a votare. Il M5S è riuscito a imporre questa riforma nell'agenda politica e a farla approvare da un'ampia maggioranza in parlamento. Ora resta l'ultimo atto, quello decisivo: il placet del popolo italiano. Ma la riduzione a 400 del numero dei deputati e a 200 del numero dei membri del Senato, è solo il primo passo del processo di cambiamento del rapporto fra eletti ed elettori. Subito dopo è necessario approvare una nuova legge elettorale che integri il taglio dei parlamentari e affermi un modello più equilibrato di rappresentanza.

È importante conciliare in modo equilibrato i due elementi fondamentali: rappresentatività popolare e stabilità dei governi.Ed è altrettanto importante restituire ai cittadini la libertà di votare i candidati con l'introduzione delle preferenze. Ma nel contempo penso che si debba approvare, come giustamente sostengono voci autorevoli del MoVimento, una legge per ridurre gli stipendi e i privilegi dei parlamentari e dei consiglieri regionali, come pure dei dipendenti del parlamento. In questo modo si può contribuire al recupero di credibilità della politica presso la pubblica opinione.Le cariche pubbliche devono essere vissute come un'occasione per mettersi al servizio della comunità, non come una vittoria alla lotteria di Capodanno».