Prorogata l'ordinanza Martini, restano le restrizioni sull'utilizzo dei cavalli

SAN MARTINO IN PENSILIS. Prorogata lo scorso 10 agosto l’ordinanza Martini (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 7 settembre) l'ordinanza contingibile e urgente in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2019, n. 202. Considerata la necessità di proseguire il censimento nazionale di tali manifestazioni al fine di completare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrità fisica degli animali impiegati. Ritenuto anche necessario mantenere costante l’attività di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni. Talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico. Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, regolamentare il settore delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 1° agosto 2019, è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020. Restano vincolanti i pareri del Veterinario e del Tecnico del Fondo. Fermo restando la sentenza della Corte Costituzionale per ciò che attiene le ferrature dei Cavalli con ferri particolari marcati CE che attutiscono le sollecitazioni e che in virtù delle competenze in materia sanitaria rimanda alla legge regionale che regolamenta lo svolgimento delle Carresi ai fini del benessere animale.