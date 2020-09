Impiegato Pilkington positivo al Covid-19 in terapia intensiva a Pescara

SAN SALVO. Clima di preoccupazione in Pilkington dopo la conferma delle scorse ore di un caso positivo all'interno dell' azienda. Si tratta di un impiegato di 60 anni di Cupello con patologie pregresse (Leggi).

Quest'ultimo attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pescara, mentre i familiari sono in isolamento domiciliare e seguiti a distanza dalla Asl.

In azienda questa mattina si è svolto un incontro tra direzione del personale e sindacati in cui l'azienda ha rassicurato i lavoratori sul fatto di aver adottato tutte le misure di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. Con ogni probabilità l'azienda disporrà nelle prossime ore test sierologici sui dipendenti, intanto sono partite le operazioni di sanificazione e i protocolli del caso.