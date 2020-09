Il 14 settembre è sempre più vicino, ultimi ritocchi alle scuole in città

TERMOLI. Scuole, Covid e polemiche. Stasera in Consiglio comunale c’è anche questo argomento, in vista della riapertura di lunedì prossimo.

Ma cosa è stato fatto dall’amministrazione comunale? Lo abbiamo chiesto al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Enzo Ferrazzano, che ci ha reso edotti sull’attività portata avanti in piena estate, nei mesi di luglio e agosto, organizzando incontri con i vertici delle varie dirigenze scolastiche, nonché coi responsabili della sicurezza dei vari plessi, che avevano già realizzato uno studio sulle necessità relative, pari a circa 300mila euro. Di questi, come abbiamo già scritto la scorsa settimana, 130mila sono pervenuti attraverso al Pon, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione.

Altri 170mila euro sono stati chiesti alla Regione Molise. Sul fronte delle strutture temporanee, sono state inoltrate domande per container (20mila euro), 30mila per lavori di adattamento degli spazi e 20mila per il potenziamento della rete digitale.

Gli interventi di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio da Covid-19 hanno interessato le seguenti scuole: Principe di Piemonte/Oddo Bernacchia, materna di via Tremiti, materna ed elementare di Pantano Basso, edificio di Difesa Grande, elementare di via Po, materna di via Volturno, elementare di via Maratona, materna e nido via Montecarlo, media Brigida e Schweitzer.