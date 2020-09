​Mascherine, scoppia la polemica social tra scuola e famiglie

TERMOLI. Lunedì 14 settembre l'avvio del nuovo anno scolastico. Un ritorno in piena sicurezza, anche se sarà un inizio decisamente diverso rispetto ai primi giorni di scuola a cui eravamo abituati.



Al fine di rispettare le regole anti Covid-19, il rientro avverrà in sicurezza, secondo le modalità e le articolazioni di orario previste dai dirigenti scolastici, con il distanziamento, l'igiene delle mani e degli ambienti, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari e l'uso della mascherina.

Per quanto riguarda la fornitura delle mascherine, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa del 9 settembre, con la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, Paola De Micheli ai Trasporti, e il ministro alla Salute Roberto Speranza, ha chiarito che tutte le scuole avranno le mascherine da distribuire anche agli studenti e non solo a personale e docenti.

Peccato però che in molti casi non sia così,

e sui social network scoppia la polemica.

In molti istituti chiedono agli alunni di arrivare già provvisti di mascherine.

Riportiamo il commento di alcuni genitori:

"Alla fine non fanno mai quello che dicono. Quanto ci costa di mascherine a settimana? E chi ha più figli? No vabbè sono senza parole".

"Noi usiamo mascherine di stoffa di cotone non vedo perché devo spendere tanti soldi per le mascherine che hanno lo stesso uso".

"La scuola di mia figlia non le da. Dobbiamo portarle da casa, in più una bustina con un' altra di scorta".

"Le danno solo se quella che portano da casa si sporca e comunque va sempre messa una di scorta nello zaino, perciò dalla scuola non avremo nulla".

"Eppure in una diretta della settimana scorsa, Conte ha risposto dicendo che il governo finanzierà ogni giorno 11 milioni di mascherine destinate anche agli studenti di ogni ordine e grado. Ora mi chiedo: dove andranno tutte queste mascherine?".

D'altra parte però, c'è qualcuno che tenta di stemperare un po' i toni della discussione:

"I miei piccoli le porteranno da casa. Noi siamo abituati ad essere sempre pronti, senza aspettarci nulla dagli altri e tanto meno dalla scuola. Cominciamo a collaborare piuttosto, invece di lamentarsi per ogni cosa. Lo dico col massimo rispetto per tutti! Grazie a chi la pensa come me!".

"Ponendo come presupposto che la salute è al di sopra di tutto, in questo momento dobbiamo tutti fare uno sforzo per tentare di collaborare con fiducia. È chiaro che poi, eventuali criticità anche di tipo economico, verranno valutate in corso d'opera. Ora però è necessario rimboccarsi le maniche e partire".

Termolionline coglie l’occasione per porgere i più vivi auguri di buon inizio anno scolastico 2020/2021, seppur nella sua particolarità, a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale amministrativo e Ata di tutte le scuole.