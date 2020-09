Decreto semplificazioni diventa legge, ma fa meno paura al Bosco Corundoli

MONTECILFONE. Torna a esporsi sul decreto semplificazioni il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes. «Il decreto legge n. 76/20 cosiddetto “decreto semplificazioni” da giovedì è legge dello Stato.

Nonostante le evidenti criticità ancora presenti in questo provvedimento, che in verità nulla ha apportato di nuovo a tutela del nostro patrimonio paesaggistico-ecologico, diamo atto peròche alcuni parlamentari, ed il particolare l’On.le Antonio Federico, hanno manifestato una certa sensibilità alla materia, procedendo così ad espungere dalla richiamata normativa tutte quelle disposizioni, così come da noi denunciate, che avrebbero messo a maggior rischio la difesa del nostro bosco di Corundoli.

Nel ringraziare dette forze politiche per il loro interessamento, questa amministrazione spera in futuro in un maggiore coinvolgimento reciproco e collaborativo a tutela del nostro paesaggio e dell’intera comunità di Montecilfone».