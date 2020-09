Ha preso servizio alla compagnia di Larino il nuovo comandante Christian Petruzzella

LARINO. Ha preso servizio giovedì scorso il nuovo comandante della compagnia di Larino. Si tratta del capitano Christian Petruzzella, proveniente dalla tenenza di Ercolano. Il Tenente Colonnello Raffaele Iacuzio, dopo cinque anni, lascerà il Comando della Compagnia Carabinieri di Larino per assumere l’incarico di Capo Sezione presso il Centro Nazionale Amministrativo con sede a Chieti Scalo. Nel corso degli incontri con il personale della sede della Compagnia e di quello delle 13 stazioni dipendenti,il Tenente Colonnello Iacuzio ha espresso grandissima soddisfazione per il lavoro svolto, durante gli anni del suo comando, dai Carabinieri della Compagnia di Larino, frutto dell’impegno costante e responsabile verso la cittadinanza per garantire la sicurezza ed assicurare la presenza e la vicinanza dell’Arma.

La priorità è stata data, a seguito anchedelle disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Campobasso, al controllo del territorio ed al contrasto degli episodi di microcriminalità, dei reati contro il patrimonio e alla diffusione degli stupefacenti, soprattutto tra i giovani; ciò ha comportato una progressiva e costante diminuzione dei delitti consumati nel territorio, con particolare riferimento a quelli predatori che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Altissima l’attenzione rivolta verso il fenomeno della violenza di genere con numerosi interventi effettuati a tutela delle potenziali vittime. Numerose le attività investigative condotte dai carabinieri di Larino in questi anni.

Tra le operazioni di maggior rilievo si ricorderanno il sequestro di quasi 20 ettari di marijuana avvenuto nelle campagne di Rotello che portò anche all’arresto di 4 personedella provincia di Foggia, armate di pistola, al sequestro per equivalente di 440mila euro e alla denuncia in stato di libertà di 5 persone per truffa nell’ambito della ricostruzione post-sisma. L’operazione Sorice che portò all’arresto di 4 persone per usura ed estorsione e alla denuncia a piede libero di un’altra per favoreggiamento personale, l’operazione Crazy Marmot che portò all’arresto di 4 persone per gli assalti con l’esplosivo ai Bancomat,l’operazione Pacco Free condotta in collaborazione con la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Larino, che portò all’arresto di 12 persone per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto di Pena.