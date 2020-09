TERMOLI. Saluto formale ieri mattina del tenente colonnello Fabio Ficuciello che negli ultimi quattro anni ha guidato la Compagnia Carabinieri di Termoli. Tra qualche giorno sarà destinato il nuovo incarico alla guida del reparto operativo della istituenda zona del comando provinciale della provincia Bat, assieme a lui in sala consiliare il comandante della stazione locale, maresciallo Filippo Cantore, il sindaco di Termoli Francesco Roberti e il presidente del Consiglio comunale nonché assessore regionale Michele Marone.

Nel corso del saluto i rappresentanti istituzionali hanno ringraziato Ficuciello per l’opera svolta dal 2016 in avanti anche in periodi estremamente critici come il post sisma e l’emergenza Covid. L’alto ufficiale, nativo di San Severo, ha rimarcato e posto l'accento sull’attività a 360 portata avanti in questo quadriennio, dal settembre 2016 ad oggi.

Misure di contrasto di reati da allarme sociale e predatori fino al carattere preventivo e di tutela dalle truffe, organizzate su tutto il territorio del basso Molise. Per Ficuciello aspetto importante è stato quello della collaborazione col cittadino e della divulgazione dei temi della legalità che hanno visto numerosi incontri anche nelle scuole della costa. Ficuciello, che già conosceva la nostra città come turista, ha espresso sentimenti di reciproca stima verso la cittadinanza, per un territorio che rimarrà sempre nel suo cuore.