TERMOLI. A cura di don Sergio Carafa, il video-messaggio di auguri per un buon anno scolastico col vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca. Una formulazione non banale e rituale, ma calzante rispetto al periodo emergenziale che stiamo vivendo, con la fede che possa accompagnare tutti in questo debutto e nel prosieguo dopo le recenti esperienze di didattica a distanza.