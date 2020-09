TERMOLI. Nazario Nesta ha 28 anni, è di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. È partito da casa sua il 19 maggio del 2019 con un’idea in testa, “disegnare” a piedi il perimetro della nostra penisola. Purtroppo questo suo originale ma affascinate progetto ha avuto parecchi intoppi a causa del coronavirus.

Una nostra lettrice Giusy, ci fa sapere ulteriori particolari sul progetto di Nazario Nesta come un ragazzo di San Nicandro Garganico. "Disegnando l’Italia".

Lo scorso maggio ha deciso di percorrere tutto il perimetro italiano, comprese le isole. La cosa che più mi ha sorpreso è commossa - dice Giusy - è che ha avuta tanta bella accoglienza da Nord a Sud. Hanno fatto tante interviste da parte della Rai. Adesso sta quasi per raggiungere la meta... Tra qualche giorno passerà anche per la nostra città di Termoli e noi le andremo incontro per salutarlo. Lui è presente su Facebook, Instagram, YouTube dove ci sono tutti i video già dalla partenza”.

Appena sapremo di preciso il giorno che passerà per Termoli anche noi di Termolionline assieme alle persone come Giusy andremo a riceverlo e salutarlo oltre a fargli i complimenti per questa sua avventura.