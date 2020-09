Dalla Mimì Del Torto al liceo delle scienze umane, l'impegno della Giunta Bellotti

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi informa che il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, venerdì 11 settembre ha incontrato, presso la sede di via Catania della Scuola dell’Infanzia “Mimì Del Torto”, le famiglie dei bambini iscritti alla scuola materna comunale, occasione anche per una riflessione in generale sulla preparazione al nuovo anno scolastico 2020/21.

Dopo la sospensione di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado disposta a marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a causa delle norme sanitarie anti contagio per la pandemia Covid-19, lunedì 14 settembre 2020 a Guglionesi tutte le scuole di ogni ordine e grado ripartiranno in condizioni di sicurezza, limitando al massimo i disagi inevitabili che potranno riscontrarsi da una condizione di oggettiva difficoltà sul territorio nazionale e comunque da nuovo assetto per quanto concerne l’alternanza delle sedi scolastiche a Guglionesi.

"Come tutti sappiamo – commenta il sindaco di Guglionesi, l'avvocato Mario Bellotti – la nostra Comunità, prima dello stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid-19, ha subito notevoli disagi dal terremoto del 2018 soprattutto nel settore scolastico, perdendo, momentaneamente (e, purtroppo, per altro tempo ancora!), due sedi storiche destinate alle attività didattiche: il plesso dell’Istituto Magistrale di via Cristoforo Colombo, sede del Liceo di Guglionesi, e il “palazzo della famiglia Del Torto”, nel centro storico, sede dalla Scuola dell’Infanzia paritaria del Comune di Guglionesi.

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale, organizzando, collaborando e condividendo con le istituzioni scolastiche ogni scelta in merito, ha immediatamente individuato due soluzioni provvisorie che hanno permesso a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, di tornare a scuola, in condizioni di totale sicurezza, fin dal primo giorno e senza alcun rinvio dell’apertura scolastica, pur magari giustificabile a non meno di un mese della terribile scossa di terremoto.

Il Liceo di Guglionesi, infatti, venne momentaneamente trasferito nella plesso A della sede scolastica di via Catania; la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mimì Del Torto” fu trasferita in una parte del plesso B della stessa sede scolastica di via Catania. Permanendo la circostanza di emergenza da terremoto, le provvisorie sedi scolastiche, così organizzate nel territorio comunale, vennero confermate anche nell’anno scolastico 2019/2020.

Per l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021, pur nelle condizioni eccezionali imposte dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria Covid-19, che prescrivono l’impiego di ampi spazi connessi al “distanziamento fisico” tra gli studenti durante le relazioni sociali nella presenza condivisa in classe, grazie all’ottima qualità nell’offerta formativa del prestigioso Liceo di Guglionesi le iscrizioni alla scuola secondaria di II° grado sono state incrementate di alcune decine di studenti – in un trend che segue la crescita degli anni precedenti – determinando, tuttavia, ulteriore esigenza di aule scolastiche per le attività didattiche, pur non avendo ancora oggi a disposizione la sede dell’ex Istituto Magistrale (la quale gestione progettuale non è competenza del Comune di Guglionesi), certamente consona e adeguata allo svolgimento scolastico per il liceo linguistico e socio-pedagogico di Guglionesi.

Così, l’Amministrazione Comunale, attenta, sensibile e disponibile alla soluzioni idonee, preso atto del ritardo nella disponibilità della sede dell’ex Istituto Magistrale e dopo aver vagliato altre eventuali soluzioni alternative anche con vari Enti istituzionali operanti sul territorio comunale, in coordinamento con la dirigenza scolastica del Liceo (la professoressa Patrizia Ancora) e con la dirigenza e il settore tecnico del Comune di Guglionesi (l’arch. Antonio Notarelli) ha provveduto, sostenendo un consistente impegno anche finanziario, ad ulteriore intervento organizzativo nel settore scolastico alternando le due sedi scolastiche tra il Liceo (che dall’anno scolastico 2020/21 svolgerà le proprie attività didattiche nell’edificio di piazza Indipendenza) e gli altri ordini e gradi scolastici, tutti trasferiti nei plessi A e B di via Catania (la Scuola dell’Infanzia, la Primaria, la Scuola superiore di I° grado e, già dall’anno scolastico precedente, la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mimì Del Torto”).

Nonostante gli imprevisti per un certo ritardo cumulato nell’approvazione del bilancio comunale, impedimento dettato unicamente dalla sovrapposizione di varie disposizioni governative nonché nel differimento per il trasferimento dei fondi, il 14 settembre 2020, dunque, ripartiremo regolarmente, pronti ad accogliere a Guglionesi nelle “nuove sedi” scolastiche (attrezzate, igienizzate e sanificate) gli studenti, i docenti, il personale tecnico ed amministrativo e i collaboratori scolastici, ai quali invio gli auguri di buon anno scolastico da parte dell’Amministrazione Comunale di Guglionesi”.

“Come non solo gli addetti ai lavori sanno – riferisce l’assessore alle attività scolastiche del Comune di Guglionesi, Stefania Addesa – lo sforzo per riorganizzare l’accoglienza scolastica nelle strutture del Comune di Guglionesi è risultato molto, molto impegnativo! Ringrazio tutti: il sindaco, gli altri amministratori comunali, i dirigenti e i responsabili scolastici, i docenti, tutto il personale della scuola, i tecnici del Comune di Guglionesi e, in modo particolare, le imprese locali che hanno lavorato con grande professionalità (notte e giorno!) per rendere gli ambienti scolastici idonei alle norme ministeriali e disposte in materia di prevenzione del contagio pandemico Covid-19.

Per il settore di interesse scolastico e di supporto alle famiglie di Guglionesi purtroppo resta ancora da definire la continuità, al momento sospesa nell'apertura e nella programmazione, del Nido e della Sezione Primavera, obiettivo per la quale l’Amministrazione Comunale di Guglionesi da tempo è in attesa, insieme ad altre amministrazioni di altri comuni del Molise, delle decisioni in merito della Regione Molise, al quale referente ho sollecitato risposte urgenti anche in materia di finanziamento, fondi necessari che, ricordo, in passato hanno reso possibile il mantenimento e lo svolgimento delle attività nel comparto educativo per la fascia d’età 0-3 anni. Come del resto sempre avvenuto a Guglionesi, l’Amministrazione Comunale è disponibile a confermare il proprio impegno nel preservare il Nido e la Sezione Primavera a Guglionesi, in un contesto di sinergie istituzionali con la Regione Molise, aderendo al bando regionale qualora opportunamente emanato.

Inoltre – conclude l’assessore Addesa – pur nelle difficoltà sempre più crescenti in ogni ambito organizzativo, l’Amministrazione comunale ha tutelato e confermato la continuità didattica della Scuola dell’Infanzia paritaria “Mimì Del Torto”, una tradizione scolastica consolidata e certamente un privilegio culturale tra le antiche istituzioni della nostra Comunità, un fiore all’occhiello nella qualità formativa non solo scolastica di Guglionesi, e alla quale molte famiglie di Guglionesi continuano a riservare la propria fiducia incondizionata nella crescita educativa dei propri figli”.