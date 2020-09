TERMOLI. L'ennesima odissea per i lavoratori pendolari molisani che si spostano alla Sevel ogni giorno.

Un autobus Atm proveniente dal comprensorio produttivo di Atessa si rompe appena fuori dal casello dell’A14, sulla statale 87, al km 220, mentre era in viaggio per riportare i pendolari della Val di Sangro a Palata. «Altra odissea... scoppia il radiatore e noi operai costretti sotto il sole ad attendere un ulteriore mezzo di soccorso, con la speranza che sia in buono stato! Siamo stanchi di essere presi in giro e pagare per queste mancanze da parte dell'azienda Atm!» E' avvenuto nel primo pomeriggio di ieri.