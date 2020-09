PORTOCANNONE. Ce l’ha fatta. Anche col contributo dei voti raggranellati attraverso la pagina di Termolionline, che ieri ha accolto con piacere l’invito a incidere sul rush finale del concorso Venere d’Italia per la fascia Web.

Eloisa Flocco, studentessa di Portocannone al liceo delle Scienze umane a Guglionesi, ha conquistato la vittoria e ne siamo lieti.

Ama i cavalli, pratica equitazione, salto ostacoli a livello agonistico, il suo sogno nel cassetto è diventare un noto avvocato.

Nell'agosto scorso ha conquistato già il titolo Venere talento Molise 2020, nel circuito di selezione regionale del concorso Venere d'Italia.

La stessa Eloisa ha tenuto a ringraziare tutti coloro che con un like le hanno dato una mano a vincere la fascia Venere d'Italia social.

«Grazie per avermi sostenuta e per aver creduto in me. Ringrazio soprattutto la mia famiglia. Ringrazio Termolionline per avermi aiutata, facendo uscire il mio articolo sulla pagina».