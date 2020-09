Il vento "rovina" l'ultima domenica di vacanza, ma c'è chi non rinuncia a spiaggia e mare Copyright: Termolionline.it

Il vento "rovina" l'ultima domenica di vacanza, ma c'è chi non rinuncia a spiaggia e mare Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Il video che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di Termolionline ha mostrato come sia stato il vento, oggi, nell’ultima domenica pre-scolastica, la seconda di settembre, a fare da padrone sul litorale Nord.

Ha sicuramente disincentivato l’approdo alle spiagge per chi volendo approfittare degli ultimi scampoli di vacanza li avrebbe volentieri trascorsi sull’arenile o tuffandosi in mare.

Chiaramente c’è chi a scuola andrà dal 24 settembre, ma non in Molise, scadenze ravvicinate che restringono il potenziale balneare della seconda decade del mese.

Il 15 settembre cala il sipario in modo ufficiale anche per quanto attiene ai servizi balneari nella maggior parte degli stabilimenti, come gli abbonamenti stagionali.

A venire meno saranno anche i bagnini e quindi la disponibilità delle attrezzature limiterà l’attività anche dei turisti più settembrini.

In ogni caso anche domenica 13 settembre c’è stato uno zoccolo duro, coloro che per nulla al mondo rinuncerebbero alla tintarella, agli sport sulla sabbia e ai bagni rigeneranti, anche col mare non proprio calmo.