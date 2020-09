Amalia Carmosino protagonista dell'inaugurazione dell'anno scolastico con Mattarella

URURI. L’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 si apre in pompa magna per il plesso scolastico di Ururi appartenente all’Istituto Comprensivo John Dewey e per una studentessa di Ururi, Amalia Carmosino che- oggi, lunedì 14 settembre, in occasione della tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico che si terrà quest’anno a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, presso il cortile del plesso “Guido Negri” dalle ore 16.30 alle ore 18.30, orario in cui sarà trasmessa la diretta su Rai 1 con il programma “Tutti a Scuola” - parteciperà a questa importante manifestazione. Non è un caso che quest’anno la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e delle massime autorità dello stato nonché di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e delegazioni di studenti in rappresentanzadi tutte le regioni italiane, si svolga a Vo’ Euganeo, la cittadina veneta dove si sono registrati i primi casi di Covid-19 e che per prima è diventata zona rossa in Italia.

L’emergenza generata dal Covid 19 ha dimostrato, ancora una volta, che la scuola non si ferma e si rinnova, anche in condizioni inaspettate di difficoltà, facendo leva sulla forza della condivisione delle idee e della solidarietà. La manifestazione infatti, oltrea ricordare la centralità del ruolo della scuola nella formazione e nell’educazione dei giovani alla vita sociale del Paese, vuole richiamare l’attenzione sulle opportunità di formazione offerte agli studenti attraverso l’arte, la musica, lo sport, la danza e la recitazione e nel contempo mostrare gli eccellenti progetti realizzati durante il lockdown anche attraverso la didattica a distanza sui temi dell’educazione, della legalità, della disabilità, dell’intercultura, della solidarietà e dell’integrazione. E verteva proprio sui temi della solidarietà, intercultura e dell’integrazione il progetto selezionato dall’Istituto Comprensivo John Dewey, complesso scolastico di Ururi, con il quale parteciperà la concittadina Amalia.

Il lavoro è infatti “Vare Vare”, classificatosi al primo posto nella categoria Scuola Secondaria di Primo Grado, è antico brano arberesh, interpretato magistralmente dalla cantante Silvana Licursi. Questa volta ad esibirsi sul palco, in diretta Rai, come voce solista, davanti alle massime cariche dello Stato, sarà Amalia Carmosino che porterà in auge, con la sua voce, la storia e le antiche tradizioni arberesh. Un grosso “in bocca al lupo” ad Amalia che, con la sua voce, orgogliosamente rappresenterà il Molise e soprattutto il Comune di Ururi e le tradizioni ed i valori arberesh. Un ringraziamento va, naturalmente anche alla Preside, ai docenti e agli studenti che, insieme alla nostra concittadina, hanno raggiunto questo importante traguardo!