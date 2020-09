Blitz del Nas: chiuso centro di confezionamento delle vongole, denunciati anche 6 operatori

TERMOLI. Nell’ambito dei controlli della sicurezza alimentare, il Nas Carabinieri di Campobasso, operante sull’intero territorio regionale e coordinato dal Comandante Luogotenente Mario Di Vito a seguito di ispezione, ha proceduto all’immediata chiusura di un centro di confezionamento e imballaggio di molluschi bivalvi con rivendita di prodotti ittici ubicato sulla costa molisana perché interessato da gravi carenze strutturali. Oltre a ciò, a seguito di controlli effettuati presso fast food etnici e agriturismi della regione, il Nas ha segnalato all’Autorità Giudiziaria competente n. 6 operatori del settore alimentare per violazioni attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) e per frode in commercio (vendita di prodotti ittici di specie diversa da quella dichiarata).