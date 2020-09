TERMOLI. Junker app a Termoli raggiunge il 100% delle utenze.

Grande risultato per il Comune di Termoli: il 100% delle utenze (intese come nuclei familiari) hanno scaricato Junker, l’app per la raccolta differenziata che riconosce quello che stiamo gettando e indica come smaltirlo correttamente secondo la normativa del nostro territorio.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Quasi 68mila ricerche di prodotti, più di 800 segnalazioni di prodotti mancanti nel database e oltre 13mila famiglie raggiunte, a cui si aggiungono 145mila ricerche di punti di conferimento sulle mappe. Grandi numeri per il nostro Comune, che dimostra l’attenzione e l’impegno che i termolesi rivolgono alla raccolta differenziata”.

Junker è a disposizione gratuita di tutti i cittadini del Comune di Termoli, i quali possono scansionare il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio per sapere il contenitore a cui è destinato; se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere all’app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti.

Inoltre l’app mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni relative alla raccolta porta a porta: calendari, orari di esposizione, indicazioni per i rifiuti speciali, orari degli uffici, numero verde ecc.

“I cittadini termolesi mostrano di essersi molto impegnati per una differenziata senza errori – commenta il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli – Complimenti dunque ai cittadini di Termoli per l’entusiasmo dimostrato e per l’impegno quotidiano in questa pratica così importante per l’economia circolare quale la raccolta differenziata”.