Video-sorveglianza, a fine ottobre si spera nell'attivazione

TERMOLI. Era attesa entro la fine del 2019 l’entrata in funzione delle telecamere di videosorveglianza a Termoli. 82 occhi per vigilare meglio sulla città, legati al Patto per la sicurezza della Regione Molise, ma ancora non si vede nulla. Negli ultimi mesi a mettersi contro la procedura è stato anche il Covid, tanto che il Viminale ha concesso delle proroghe ulteriore. La data certa per questa start-up non si può ancora avere.

Paradossale che rallentamenti siano stati determinati nei punti nevralgici e cruciali sono stati i dinieghi dei proprietari delle case a cui è stata chiesta l’installazione dal Comune di Termoli, a volte per mere giustificazioni di carattere estetico. Inoltre, sono stati trasferiti dei ripetitori, insomma, una vera costa a ostacoli. Il Comune ha avuto anche lentezza da parte della Provincia nel concedere alcune autorizzazioni su alcuni edifici di proprietà, sbloccati con l’approdo di Roberti a Palazzo Magno.

Una situazione speculare anche in diversi comuni. Tuttavia, il responsabile del procedimento regionale ha parlato di attivazione entro ottobre. Il Comune è pronto, ha già investito 170mila euro di fondi propri. Diversamente, laddove era tutto in mano all’amministrazione di via Sannitica, come il borgo antico, le telecamere sono funzionanti.