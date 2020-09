TERMOLI. Arma dei Carabinieri vigile nella mattinata di oggi in piazza Monumento, nel corso del primo giorno di scuola. Un servizio che da anni si rinnova e che è stato organizzato dal comandante della compagnia Fabio Ficuciello, tra gli ultimi di questo suo mandato quadriennale, che per il tenente colonnello sta volgendo al termine, visto l'imminente trasferimento alla provincia Bat, in quel di Trani.

Militari hanno seguito tutto il percorso di ingresso e di accoglienza della scuola Principe di Piemonte, poiché in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, la presenza delle forze dell'ordine tranquillizza sia genitori che alunni, specie nel primo giorno di ritorno della didattica a distanza dopo 6 mesi di lockdown, vacanze estive comprese.