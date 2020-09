NoiConGliInfermieri, la campagna d'immagine per gli eroi della pandemia

TERMOLI. Duecento anni dalla nascita di Florence, madre dell’infermieristica. Il 2020 ha sicuramente rafforzato la considerazione generale di questa professione, a causa della pandemia da coronavirus.

Certo, affrontare le varie emergenze legate al Covid ha visto definire infermieri (oltre a medici e altre figure professionali) quali eroi e angeli, ma d’ora in poi bisogna cavalcare l’onda, visto che possono fare concorsi, istituire nuove figure come previsto dal piano rilancio insomma essere sempre presenti e far parlare di una professione che purtroppo nella nostra realtà non ha ancora il giusto riconoscimento sociale.

Nella giornata di ieri, 14 settembre 2020, anno dedicato agli infermieri in occasione del bicentenario della nascita di Florence l’ordine interprovinciale di Campobasso-Isernia ha dato il via a una campagna d’immagine, con la foto di una cara collega in rappresentanza di tutti i colleghi infermieri e infermieri pediatrici molisani.

L’intento è quello di ringraziare i colleghi in questo periodo storico, in quanto nonostante i numeri ridotti hanno mostrato grande competenza oltre a sacrifici con turni massacranti.

L’altro obiettivo è quello di avvicinare i giovani a una professione nobile che si prende cura e applica la cura attraverso le conoscenze appropriate facendo prevenzione, presa in carico del paziente e della famiglia sia in strutture pubbliche, private a domicilio e non ultimo auspichiamo attraverso progetti pilota nelle comunità scolastiche con l’istituzione dell’infermiere di famiglia e di comunità approvato anche nella conferenza Stato-Regioni.