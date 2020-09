Persiste la crisi idrica, arriva poca acqua nei serbatoi: a Petacciato ancora chiusura notturna

PETACCIATO. Non possiamo certo affermare che la crisi idrica abbia una matrice turistica esclusiva. Ormai siamo a metà settembre e si è pure riavviato l'anno scolastico. Purtuttavia, continuano a manifestarsi enormi disagi per l'approvvigionamento dalle condotte in arrivo da Molise Acque. A distanza di poche ore, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, è stato costretto a rinnovare la chiusura notturna della rete idrica in paese, che avverrà di nuovo dalle 23 alle 6 del mattino di mercoledì.

«Continuano a erogarci 10 litri al secondo contro i 14 di cui abbiamo bisogno... pertanto anche questa sera, per ripristinare il livello del serbatoio e non avere problemi nelle ore diurne, effettueremo chiusura notturna dalle ore 23 alle ore 6.