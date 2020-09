Avviso dell'Enel, interruzione dell'energia elettrica su alcune utenze lungo le direttrici cittadini

TERMOLI. Lavori importanti oggi di Enel distribuzione, che dalle 9 alle 16 cautelativamente avverte che viene tolta l'erogazione di energia elettrica in via Martiri della Resistenza (1-2, 1-1, da 5 a 11, da 17 a 19, 39, 45, 49); in via Vanoni da 4 a 10, 16, 28, 32, 38, 42, da 56 a 58; in via de Gasperi ai civici 16, 20, sn, 3, 21. Infine via Martiri della Resistenza sn. Stessa sorte, ma dalle 10.30 alle 16.30 in via Corsica sn, da 176 a 178, 180-182; via Egadi 1; alcuni civici senza numero riconducibili a contrada difesa grande e piazza Padre Pio, poi via Corsica ancora 180-1.