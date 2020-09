TERMOLI-PALMOLI. Nei giorni 11 e 12 settembre u.s., si è svolto in Termoli e Palmoli l’undicesimo raduno dei Sottufficiali dei Carabinieri del 40’ Corso Allievi Sottufficiali dei Carabinieri svoltosi nel 1987/1989 in Velletri, ed intitolato alla Memoria del V. Brig. Salvo D’Acquisto. Nella serata dell’11, i Marescialli in servizio ed in congedo, con le loro consorti, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno cenato nella splendidalocation del Porto Turistico “Sottovento” di Termoli, apprezzando le prelibatezze del mare di Termoli.

Nella giornata del 12 settembre, il raduno è avvenuto nella piccola Comunità di Palmoli, dove tutti i partecipanti, sono stati ricevuti nella sala Consigliare del Comune dal Sindaco Sig. Giuseppe Rosario Masciulli, il quale ha dato il Benvenuto a Tutti i partecipanti al Raduno. Successivamente, nella Chiesa del piccolo centro abruzzese è stata celebrata una Santa Messa, ufficializzata dal Parroco Don Nicola, in suffragio dei commilitoni che sono deceduti, con la lettura di tutti i nomi e della preghiera del Carabiniere. Il programma, successivamente, si è svolta con la visita al Castello Marchese e al Museo. Infine, il raduno si è concluso con un conviviale svoltosi presso il ristorante Monte Freddo.